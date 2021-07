Impfaktion am Freitag auf dem Wochenmarkt in Bramsche

Den Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer bietet der Landkreis Osnabrück bei einer Impfaktion am Freitag auf dem Bramscher Wochenmarkt an (Symbolbild).

Bramsche. Auf dem Wochenmarkt in Bramsche bietet der Landkreis Osnabrück am Freitag, 2. Juli 2021, Impfungen gegen das Coronavirus an.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, seien die Wartelisten der Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte "weitgehend abgearbeitet". Der Landkreis mache daher Angebote für weitere Personengruppen. Am Freitag, 2. Juli 2021, von 8 bi