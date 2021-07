Den Bramscher Einzelhandel will die Stadt mit einem Gutschein mit Rabatt stärken.

Heiner Beinke

Bramsche. Mit dem "City Bramsche Stadtgutschein" können Kunden bald im Bramscher Einzelhandel und in der Gastronomie bezahlen. Zum Start gibt es einen satten Rabatt.

In vielen Städten gibt es solche Systeme, die die Bindung der Kunden an den örtlichen Einzelhandel stärken sollen. In Wallenhorst zum Beispiel gibt es den Taler, in Bramsche wird es mit dem Stadtgutschein ein digitales Zahlungsmittel geben.