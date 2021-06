Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Raubüberfall in Bramsche.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bramsche. Eine leere Geldbörse hat einen 25-Jährigen in Bramsche offenbar vor einem Raubüberfall bewahrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend ist es in der Großen Straße in Bramsche zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Gegen 23.30 Uhr war nach Polizeiangaben ein 25-Jähriger zu Fuß auf dem Heimweg vom Bramscher Bahnhof in Richtung Gartenstadt. In