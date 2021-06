Alloheim in Bramsche informiert zum Thema Pilzerkrankungen

Das Alloheim in Bramsche startet eine neue Veranstaltungsreihe mit einem Online-Vortrag zum Thema Pilzerkrankungen.

Michael Gründel

Bramsche. Das Alloheim in Bramsche startet am Freitag, 2. Juli, eine neue Veranstaltungsreihe mit einem Online-Vortrag zum Thema Pilzerkrankungen.

Das Thema Pilzinfektionen sei unangenehm und werde häufig auch aus falscher Scham von Betroffenen verschwiegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Alloheims. Ob an Füßen, Nägeln, in der Haut oder im Körper: Eine Milliarde Menschen