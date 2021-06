Engter. Trotz sinkender Coronazahlen haben die ehrenamtlichen Veranstalter die Engter Bisse 2021 abgesagt.

Der Festausschuss habe sich entschieden, die traditionell am zweiten Augustwochenende stattfindende Kirmes mit dem beliebten Flohmarkt jetzt abzusagen, berichtete Ortsbürgermeister Ralf Seeleib. Den ehrenamtlichen Organisatoren sei das Risiko, jetzt viel Arbeit in die Vorbereitung zu stecken und die Veranstaltung dann doch noch kurzfristig absagen zu müssen, zu groß. "Wir wissen ja nicht, was da noch für Varianten kommen", meinte Seeleib.

Beim Entenrennen und auch beim Flohmarkt auf der Venner Straße am Sonntag sei der Zugang der Besucher nicht zu kontrollieren, wies der Ortsbürgermeister auf zwei besonders schwierige Bereiche hin. "Da wollten wir ehrenamtlich Tätigen nicht die Verantwortung übernehmen", betonte Ralf Seeleib.