Dienstleister Majamo siedelt sich im Eiker Esch in Schleptrup an

Das Industrie- und Gewerbegebiet Eiker Esch im Bramscher Ortsteil Schleptrup wird voraussichtlich schon bald komplett vermarktet sein.

Marcus Alwes

Bramsche. Nun ist auch die Fläche im Zentrum des künftigen Gewerbegebietes Eiker Esch in Schleptrup vergeben. Die Firma Majamo – ein aufstrebender Fulfillment-Dienstleister, der Online-Händler anspricht – siedelt sich dort an.

Das Unternehmen kommt aus Wallenhorst, hier hat es bislang an der Hansastraße seinen Sitz. In Bramsche will es demnächst nahe der Autobahn 1 und der Bundesstraße 218 sichtbar wachsen. Den Betrieb führen Maria und Florian Bußmann. Ein befreu