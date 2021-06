Malgarten. Zu einem Tag der offenen Tür laden die Kulturschaffenden des Klosters Malgarten am Sonntag, 4. Juli 2021, ein. Auch die katholische Kirchengemeinde St. Martinus ist mit Führungen durch die Johannes-der-Täufer-Kirche dabei.

Viele Veranstaltungen sind in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Auch die Kulturschaffenden im Kloster Malgarten mussten sich vielerlei Beschränkungen auferlegen. Jetzt wollen die Bewohner die sinkenden Corona-Zahlen nutzen, um einen alternativen Tag der offenen Garten-(Tür) zu veranstalten.

Juha Eerola zählt noch zu den "Neuen" in Malgarten. Seit Oktober - genauer gesagt "seit dem 10.10.2020, das Datum kann man sich wenigstens merken" - ist der gebürtige Finne und katholische Theologe in der Kirche "Johannes Evangelist" als Küster tätig. Aber seine heimliche Liebe gehört der Kirchengeschichte, und da hat die Kirche, die inzwischen zur katholischen St. Martinusgemeinde gehört, einiges zu bieten, findet der Theologe. Unter anderem, dass sie anders als viele historische Gotteshäuser alle Kriege und Naturkatastrophen unbeschadet überstanden hat. Eerola nennt das "das Wunder von Malgarten".

Am Sonntag möchte er auf Nachfrage Kurzführungen anbieten. "Dann können die Leute fragen, fragen, fragen". Auf feste Zeiten möchte er sich nicht festlegen. "Ich bin ja sowieso da. Wer Interesse hat, kann einfach kommen", sagt der kommunikationsfreudige Skandinavier, der in Münster studiert hat und die deutsche Sprache perfekt spricht. Mit seinem Freund und Landsmann, dem Spray-Künstler Mika Springwald, möchte er den Besuchern im Anschluss an die Führungen eine original finnische Erfrischung anbieten - eine Limonade, die aus den Blätter der schwarzen Johannisbeere hergestellt wird. "Das Rezept stammt noch aus der Kriegszeit, als alles sehr knapp war", verrät Eerola, der mit Springwald in Malgarten "die größte Minderheit" bildet, wie er lachend meint.

Schon mit Mark Forster und Rea Garvey gearbeitet

Springwald ist ebenfalls noch nicht lange auf dem weiten Klosterareal ansässig. Der Künstler und Caritas-Mitarbeiter ist durch seine interaktive Spraykunst bekannt geworden. Unter anderem konnte er im Umfeld der Open Air-Konzerte im Schlossgarten Musiker wie Cro, Rea Garvey, Mark Forster oder Max Giesinger dafür gewinnen, mit ihrem Konterfei versehene Verkehrsschilder zu signieren, die später zugunsten des Caritas-Stiftungsfonds Horizont für benachteiligte Kinder und Familien in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück versteigert wurden.

Springwalds gesellschaftliches Engagement wird auch in Malgarten deutlich. Eine Wand der Werkstattscheune im hinteren Teil des Geländes zeigt Porträts unter anderem der Widerstandskämpferin Sophie Scholl, das Teil der Bilderserie "Mut mit Meinung" ist. Springwald ist außerdem mit der "Grünen Kapelle" im Klosterwäldchen am Tag der offenen Tür beteiligt.

Von 11 bis 18 Uhr können Besucher aus einer breiten Palette auswählen, die von Märchenlesungen über offene Gärten von Silke Schwarz, Peter Badstübner und Rolf Brüning sowie Barbara Brosch bis zu Führungen durch Heiner Windelbands Kontrabasswerkstatt und die Museumsscheune mit der Dauerausstellung „Raum für Sophia“ der Bonner Künstlerin Julitta Franke reicht, die sich besonders mit dem weiblichen Aspekt des Gottesbildes auseinandersetzt.

Konzert bereits ausverkauft

Barbara Brosch wird über eine geplante Frauenreise informieren. "Klosterimker" Jürgen Ollenburg lädt zu Bienen- und Biotopführungen ein, Maria Breer-Dühnen stellt Holzstelen aus, Gerhard Bendfeld präsentiert Keramiken und Frank Berger Wind- und Lichtspiele. Außerdem wird die Ausstellung "PlattEtueden" von Raimund A. Beckmann in der Galerie im Kreuzgang zu sehen sein. Eines der Highlights wird zweifellos das interaktive Pflanzen-Menschen-Konzert "FlowRa -der klingende Garten" im Skulpturengarten mit Textlesung von Peter Badstübner. Sebastian Netta (Percussion), Hans Wanning (Piano), Kurt Holzkämper (Bass) machen mit ausgeklügelten Sensoren Pflanzen und die von ihnen kontinuierlich ausgesendeten Signale hörbar. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Die vorbestellten Karten für das um 15 Uhr beginnende Konzert müssen ab 14 Uhr abgeholt werden.

Die Gaststätte "Zum Amtsrichter" ist am Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Außerdem bietet die Schülerfirma "Jamii" der Waldorfschule Evinghausen im Kreuzhof Waffeln, Kuchen und Getränke an. Im äußeren Kreuzgang wird außerdem Honig verkauft.

Wegen der aktuellen Straßenbauarbeiten ist die Zufahrt zum Kloster derzeit zwar möglich, aber erschwert. Da sich hier je nach Fortschritt der Arbeiten Änderungen ergeben können, informieren die Veranstalter tagesaktuell unter www.forum-kloster-malgarten.de über den Stand der Dinge. Für ausreichend Parkplätze ist gesorgt. Auf dem Gelände und während der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regelungen.