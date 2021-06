Mensabetreiber Dirk Liebold hat an der IGS ein neues Ausgabefenster eingerichtet. Im neuen Schuljahr soll hier der Kiosk eröffnen.

Eva Voß

Bramsche. Nachdem es monatelang still war in der Mensa der IGS und des Greselius-Gymnasiums Bramsche, darf Betreiber Dirk Liebold seit Kurzem wieder Mahlzeiten in der Schule ausgeben. Wie läuft der Neustart? Wir haben nachgefragt.

In die Schulen ist wieder Leben eingekehrt – auch in die Integrierte Gesamtschule und das Greselius-Gymnasium. Wegen Corona waren über Monate nur vereinzelt Schüler und Schülerinnen zum Präsenzunterricht in ihrer jeweiligen Schule. Wegen de