Deutschland gegen England: Hier gibt es Public Viewing in Bramsche

Auf der Großleinwand werden in den Sommerwiesen alle EM-Spiele übertragen. Beim Achtelfinale der deutschen Mannschaft gegen England dürfte es wieder voll werden auf dem Gelände hinter dem Tuchmacher-Museum.

Holger Schulze

Bramsche. England gegen Deutschland: Auf diesen Klassiker des Fußballs freuen sich die Fans. In diesen Kneipen in Bramsche wird das Achtelfinale der Fußball-EM 2021 am Dienstag, 29. Juni, gezeigt.

Die Erleichterung war groß nach dem 2:2 gegen Ungarn im letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft. Denn zwischenzeitlich drohte sogar das Ausscheiden schon nach der Vorrunde, zwei Mal lag das Team von Bundestrainer Joachim Löw zurück. V