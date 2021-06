Das Oberstufenhaus in Bramsche kann am Sonntag besichtigt werden.

Heiner Beinke

Bramsche. Auszeichnung und Chance: Am Tag der Architektur 2021 am Sonntag, 27. Juni, kann das noch neue Oberstufenhaus am Greselius-Gymnasium in Bramsche besichtigt werden. Es werden Führungen durch den Neubau angeboten.

Landesweit hat eine neunköpfige Fachjury der Architektenkammer 130 Objekte an 55 Orten ausgewählt, die wegen ihrer besonderen Qualität am Tag der Architektur 2021 der Öffentlichkeit präsentiert werden. "Das ist von daher auch eine schöne Au