Bramsche. Auf der Position des US-Amerikaners herrscht bei den Regionalliga-Basketballern von den TuS Red Devils Bramsche nun Planungssicherheit. Der Nachfolger von Flügelspieler Quin Cooper ist ein Mann für die Bretter.

24 Jahre alt, 2,03 Meter groß und 102 Kilo schwer: So lauten die Eckdaten des US-Amerikaners Cole Walker. Der bewegliche Center, der auch als Power Forward auflaufen kann, hat zwischen 2015 und 2020 vier Jahre am Ferris State College in der