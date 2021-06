Ampelanlage "Auf dem Damm" in Bramsche noch bis Ende Oktober 2021

Die Ampeln an der Straße "Auf dem Damm" in Bramsche werden voraussichtlich noch bis Ende Oktober 2021 stehen bleiben.

Björn Dieckmann

Bramsche. In Bramsche wird es auch in den kommenden Monaten in der Straße "Auf dem Damm" zu kurzen Vollsperrungen kommen: Der Umbau des ehemaligen Restaurants zu einer Pflege-Einrichtung dauert offenbar länger als geplant.

Das lässt sich jedenfalls aus einer Pressemitteilung der Stadt Bramsche schließen. Darin heißt es, es werde voraussichtlich noch bis zum 31. Oktober 2021 zu Vollsperrungen kommen, die jeweils wenige Minuten dauern und durch die in dem Berei