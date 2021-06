Ein Zimmerbrand an der Luisenstraße in Bramsche wurde zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die betroffene Wohnung brannte aus und ist unbewohnbar.

Heiner Beinke

Bramsche. Zu einem Zimmerbrand an der Luisenstraße in Bramsche ist die Feuerwehr am Donnerstag gerufen worden. Es wurde ein größerer Einsatz.

Dichter Qualm quoll am späten Vormittag aus den Fenstern der Wohnung im Erdgeschoss. Die Freiwillige Feuerwehr Bramsche setzte Teams mit schwerem Atemschutz und auch die Drehleiter ein. Die Feuerwehr aus Engter rückte als Verstärkung an. Fe