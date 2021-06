Wo ist das nächste WC? Diese Frage stellt sich zuweilen auch Besuchern der Bramscher Innenstadt (Symbolbild).

dpa/Armin Weigel

Bramsche. Wer länger in der Innenstadt unterwegs ist, den treibt früher oder später die Frage um, wo es eine Toilette gibt. Durch Corona ist die Situation auch in Bramsche schwieriger geworden, doch einige Anlaufpunkte gibt es.

Immer wieder seien Kundentoiletten Thema in Gesprächen zwischen ihm und Gewerbetreibenden in der Bramscher Innenstadt, so Klaus Sandhaus, Wirtschaftsförderer der Stadt und zugleich Geschäftsführer des Stadtmarketings. Das liegt vo