Im Rebano und den anderen Kneipen in Bramsche verfolgen viele Fans die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-EM.

Nele Friederichs

Bramsche. Gibt es am Mittwoch was zu feiern? Dafür könnte die deutsche Nationalmannschaft sorgen, wenn sie das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. In diesen Kneipen in Bramsche wird das letzte Vorrundenspiel gegen Ungarn gezeigt.

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich hat der 4:2-Sieg der deutschen Elf gegen Portugal am vergangenen Samstag Lust auf mehr gemacht. Auch in Bramsche feierten viele Fans die über weite Strecken überzeugende Vorstellung der Manns