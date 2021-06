Aufzug am Bahnhof Bramsche bereitet weiterhin Probleme

Wieder einmal ist der Aufzug am Bahnhof in Bramsche außer Betrieb genommen worden, weil er bei Hitze nicht richtig funktioniert.

Björn Dieckmann

Bramsche. Mit dem Aufzug am Bahnhof in Bramsche gibt es weiterhin Probleme bei großer Hitze. Das hat die Deutsche Bahn eingeräumt. Abhilfe scheint derweil nicht in Sicht zu sein.

Wegen der sehr hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende sei ein Aufzug am Bramscher Bahnhof außer Betrieb genommen worden. Das teilte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Aufzüge verfügen zwar nach ihren