Gibt es bald einen "Stolperstein" für Familie Voss in Bramsche?

Stolpersteine erinnern an jüdische Familien. Stolpersteine im Bürgersteig vor einem Haus erinnern an Menschen, die einst dort gelebt haben. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++

Britta Pedersen/dpa

Bramsche. Gibt es für die jüdische Familie Voss bald einen "Stolperstein" in Bramsche? Darüber diskutiert der Stadtrats-Ausschuss für Soziales und Sport am Mittwoch, 23. Juni 2021.

In der Sitzung ab 18 Uhr in der Turnhalle Heinrichstraße steht ein Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung. Die unterstützt damit eine Initiative der Juso-Arbeitsgemeinschaft Bramsche, mit einer solchen Gedenktafel an das Schicksa