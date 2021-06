Rollsplitt wird auf Straßen in Bramsche aufgebracht

In Bramsche soll auf verschiedenen Straßen Rollsplitt ausgebracht werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin (Symbolbild).

Michael Pohl

Bramsche. Die Stadt Bramsche weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass in den kommenden Wochen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet Rollsplitt aufgebracht wird.

Durch das sogenannte Absplitten werden demnach Risse und Abplatzungen der Fahrbahndecke ausgebessert. Dieses Verfahren werde angewandt, um die Witterungsbeständigkeit zu verbessern und die bauliche Substanz vor eindringendem Wasse