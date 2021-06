Ein Konzert für die Natur in der Biologische Station in Alfhausen

Ulrike Teepe, David Dücker und Felix Wirsing (von links) bereicherten das Erdfest in der Biologischen Station Haseniederung mit französischen Chansons, heiteren oder tiefgründigen Texten sowie Instrumentalimprovisationen.

Holger Schulze

Alfhausen. Im vergangenen Jahr wurden die Kulturveranstaltungen im sommerlichen Garten der Biologischen Station Haseniederung aus der Taufe gehoben und gut angenommen. Ein Erdfest setzte nun diese lauschige Veranstaltungsreihe fort.

Unter diesem Erdfest ist ein sich seit 2018 in Deutschland und einigen europäischen Nachbarländern ausbreitender Impuls zu verstehen, der die Achtsamkeit auf die Natur und den gesamten Erdball in das Bewusstsein heben will. „Dem Lebendigen