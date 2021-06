In Ueffeln ist am Samstag eine Bombe gesprengt worden (Symbolbild).

Friso Gentsch/dpa

Bramsche. Das war gefährlich: Bei Baggerarbeiten ist am Samstag in Ueffeln im nördlichen Osnabrücker Land eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, war ein Baggerführer in der In der Straße "Stiegte" am Samstag auf die britische Splittergranate gestoßen. Der Grundstückseigentümer informierte die Behörden, und noch am Abend erschien der Kampfmittelbes