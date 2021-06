Familie Kaufmann aus Schleptrup lädt in ihr Gartenparadies ein

In ihrem Garten findet Birgit Kaufmann aus Schleptrup Ausgleich und Erfüllung. Am Sonntag, 20. Juni, können sich Besucher davon selbst ein Bild machen, denn die Familie nimmt teil an der Aktion "Offenes Gartentor".

Holger Schulze

Schleptrup. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr öffnet sich am Schleptruper Strang 74 am Sonntag, 20. Juni, der Garten der Familie Kaufmann. Der Garten ist Teil der Aktion „Das offene Gartentor 2021 – Osnabrück und Umgebung“.

Mit welcher Freude zum Detail die Hobbygärtnerin Birgit Kaufmann ihren Rückzugs- und Entspannungsort hegt und pflegt, wird für den Besucher bereits an der das rund 4500 Quadratmeter große Grundstück umfriedenden Trockenmauer erkennbar.