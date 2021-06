Investor gefunden für Mehrfamilienhäuser in Schleptrup

Zwölf Mietwohnungen sollen in den beiden Häusern Im Mühlenbrook entstehen.

Architekturbüro Schlender

Bramsche. Insgesamt zwölf Mietwohnungen in zwei miteinander verbundenen Häusern wird ein Investor in Schleptrup bauen. Das ist das Ergebnis der ersten Konzeptausschreibung in Bramsche.

Die Berliner Bau GmbH & Co. KG hat unter sieben Bewerbern den Zuschlag für das Bauvorhaben Im Mühlenbrook in Schleptrup erhalten. Anders als der Name vermuten lässt, verbirgt sich dahinter ein familiengeführtes Bauunternehmen aus Wallen