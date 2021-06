Freibad Ueffeln zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauft

Zum ersten Mal in dieser Saison war das Freibad Ueffeln am Donnerstagnachmittag ausgebucht.

Eva Voß

Bramsche. Am bisher heißesten Tag des Jahres ist das Freibad Ueffeln zum ersten Mal in diesem Jahr ausverkauft gewesen. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen sind derzeit nur 350 Besucher gleichzeitig erlaubt.

Das Thermometer zeigt am Donnerstagnachmittag 35 Grad an. Der bisher heißeste Tag des Jahres. Wo lässt es sich da besser aushalten als im Freibad? Doch wer Abkühlung wollte, musste schnell sein, denn die 350 Karten für die Zeitschiene am Na