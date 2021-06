Im Bramscher Hasesee hat die Gemeinde Neues Leben wieder neue Mitglieder getauft.

Gemeinde Neues Leben

Bramsche. Im Bramscher Hasesee hat die Gemeinde Neues Leben wieder wie in den letzten Jahren die Glaubenstaufe gefeiert.

Dabei ließen sich nach Angaben der Gemeinde sieben Frauen und fünf Männer im Alter von 16 bis 85 Jahren taufen. "So unterschiedlich die Täuflinge auch sind, vereinte sie an diesem Tag Eines: der Glaube an Jesus Christus als den Sohn G