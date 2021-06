Die Raupen des Eichenprozessionsspinners werden zurzeit auch wieder häufiger in Bramsche gesichtet (Symbolfoto).

David Ebener

Bramsche. Lange ist es ruhig geblieben um den Eichenprozessionsspinner in Bramsche, doch nun mit der Hitze mehren sich nun die Sichtungen. Betroffen waren auch schon zwei Kindergärten im Stadtgebiet.

"Den ersten Fall im Stadtgebiet in diesem Jahr war am Kindergarten in Lappenstuhl", sagt Jan Aulfes von der Stadt Bramsche. Er ist zuständig für die Erfassung der gemeldeten Sichtungen des Eichenprozessionsspinners (EPS). Diese er