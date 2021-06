Die Kinder der Bramscher Kita St. Martinus haben drei Wochen lang Klimameilen gesammelt.

Kita St. Martinus

Bramsche. Drei Wochen lang haben die Kinder so wie ihre Erzieherinnen und Erzieher der Bramscher Kita St. Martinus Klimameilen gesammelt. Gleichzeitig erkundeten sie, wie jeder einzelne die Umwelt schützen kann.

Das teilt die Kita St. Martinus mit. In den drei Wochen haben sich die Kinder demnach intensiv mit den Themen Umwelt, Klima, Mobilität und Ernährung befasst. So brachten die Kinder den Umweltschutz außerdem mit in ihre Familien und warben d