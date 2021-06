Endlich wieder Theater am Greselius-Gymnasium in Bramsche

Bei der Generalprobe der "Theatralen" zu "Macbeth" entstand dieses Bild.

Theater AG

Bramsche. Kurzfristig hat das Greselius-Gymnasium in Bramsche eine Aufführungserlaubnis bekommen: Am Mittwoch, 16. Juni, hat die Theater-AG Premiere mit "Macbeth".

Die erste Aufführung nach der langen Corona-Pause beginnt am 16. Juni um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Weitere Aufführungen folgen am Donnerstag, 17. Juni, und Montag, 21. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Zugelassen sind pro Auffüh