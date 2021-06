Greselius-Gymnasium auf Platz zwei bei „Bike to school“

Für ihre Schule treten die Schüler des Greselius-Gymnasiums mächtig in die Pedalen. Bild: Die besten Biker to School aus dem fünften Jahrgang.

Greselius-Gymnasium

Bramsche. Radeln ist in unter Schülern und Lehrern in Bramsche, meldet Greselius-Gymnasium: Im Wettbewerb "Bike to School" belegten Greselianer und Realschüler vordere Plätze.

Das Greselius-Gymnasium musste sich nur den Radlern des Gymnasiums Bad Iburg geschlagen geben und darf sich nun über einen Gewinn von 1500 Euro freuen. Die Realschule erreichte den sechsten Platz.In der Kampagne "Bike to School"