Der Blick in eine Vitrine der Sonderausstellung in Kalkriese.

Varusschlacht GmbH/Sebastian Ortner

Bramsche. Es wird sommerlich: Das Begleitprogramm zur Sonderausstellung "Spot an! Szenen einer römischen Stadt" in Kalkriese wird in diesen Tagen noch einmal erweitert. Besonders Familien und Kinder werden dabei angesprochen.

"Es wird coronagerechte Aktionen geben, die komplett draußen im Parkgelände stattfinden", betont die Pressesprecherin der Varusschlacht GmbH, Caroline Flöring. "Anschließend geht es dann ins Museum in die Ausstellung." Flöring hält in