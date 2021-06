"Summer Garden" in Bramsche bietet Lounge, Lesungen und Live-Musik

Hinter dem Kino in Bramsche wird Anfang Juli 2021 der "Universum Summer Garden" eröffnet.

Björn Dieckmann

Bramsche. In einem "Summer Garden" bietet der Universum-Verein in Bramsche ab Anfang Juli 2021 eine Veranstaltungsreihe mit Live-Musik, Lesung und Kabarett an – und zugleich einen lauschigen Platz, um sich mit Freunden zu treffen.

Für den "Universum Summer Garden" wird an den ersten drei Wochenenden im Juli der Garten hinter dem Kino geöffnet, der Zugang ist an der Heinrichstraße in der Innenstadt. "Wir wollen eine schöne sommerliche Atmosphäre schaffen, loungeartig,