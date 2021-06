Luca-App nutzen ohne Handy: Schlüsselanhänger in Bramsche erhätlich

Die Schlüsselanhänger sind eine Alternative für die Nutzung der Luca-App für alle, die kein Smartphone nutzen (Symbolbild).

Felisa Kowalewski

Bramsche. Die Stadtmarketing Bramsche GmbH stellt ab sofort kostenlos Schlüsselanhänger zur Nutzung der Luca-App für Bürger der Stadt Bramsche zur Verfügung als Alternative zur Registrierung per Smartphone.

Um die Kontaktnachverfolgung zu vereinfachen und einen sicheren und gesunden Aufenthalt zu gewährleisten, werde in der Stadt Bramsche in vielen Gastronomiebetrieben die Luca-App genutzt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.Die Luca-App