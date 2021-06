Adidas beschäftigt im Logistik- und Versandzentrum in Rieste rund 900 Menschen (Archivfoto).

Archiv/Marcus Alwes

Rieste/Neuenkirchen-Vörden. Wenige Stunden vor dem Auftakt der EM 2021 vermeldet der Sportartikelhersteller Adidas eine verstärkte Nachfrage der Fans nach Fußballtrikots. Die Auswirkungen sind auch im Logistikzentrum in Rieste zu spüren.

"Wie vor jedem Fußballgroßereignis sehen wir aktuell eine höhere Nachfrage", so Adidas-Pressesprecher Stefan Pursche gegenüber unserer Redaktion. "Hochkonjunktur herrscht in Rieste auch beim Beflocken von Trikots, etwa mit Spielernamen." Ex