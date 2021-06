Hier kann man sich in Bramsche kostenlos auf Corona testen lassen

Der Bedarf an Schnelltests ist geringer geworden. Deshalb reagieren die Testzentren zum Teil. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Bramsche. Weil die Corona-Lage sich entspannt und die Inzidenzen niedrig sind, fällt in vielen Bereichen die Testpflicht weg. Deshalb schränken die Testzentren ihre Öffnungszeiten nun ein. Die aktuellen Zeiten:

Testzentrum Bramsche: Das Testzentrum befindet sich in der Sporthalle der Haupt- und Realschule an Maschstraße. Wer sich auf Corona testen lassen will, kann für freitags zwischen 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr online auf w