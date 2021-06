Freibad Darnsee in Bramsche startet in die Saison 2021

Das Naturbad Darnsee im Bramscher Ortsteil Epe öffnet am 11. Juni 2021 (Archivbild).

Marcus Alwes

Bramsche. Das Naturbad Darnsee in Bramsche startet in die Saison: Erster Öffnungstag ist laut Mitteilung der Stadtwerke am Freitag, 11. Juni 2021, ab 12 Uhr.

Für die Öffnung gilt nach Angaben des Betreibers wie üblich im Hinblick auf die Corona-Pandemmie ein Hygienekonzept. Demnach dürfen sich nach aktuellem Stand der Dinge 500 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten. Die Vorgabe von Zeitfenstern