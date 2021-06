60 Bramscher Feuerwehrleute erhielten am Dienstag ihre Zweitimpfung im Gerätehaus an der Osnabrücker Straße. Dazu gehörte auch Michael Poske, dem Dr. Steffen Grüner den Impfstoff des Herstellers Biontech spritzte.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Freiwilligen Feuerwehren in Bramsche werden laut Stadtbrandmeister Jörg Ludwigs in wenigen Tagen "fast komplett durchgeimpft sein" gegen das Coronavirus. Dazu beigetragen hat nun erneut der Arzt Dr. Steffen Grüner.

Der Allgemeinmediziner aus Osnabrück, der in einer Westerkappelner Hausarztpraxis praktiziert und Vorsitzender der Ärztekammer ist, kam am Dienstagvormittag zum zweiten Mal zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche-Mitte an der Osn