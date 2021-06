Malteser bieten in Bramsche wieder Erste-Hilfe-Kurse an

In Corona-Zeiten läuft auch die Erste-Hilfe-Ausbildung verändert ab. Die Malteser besprechen den genauen Ablauf individuell mit den Kursteilnehmern. Das Bild entstand bei einem DRK-Kurs in Erfurt.

Martin Schutt / dpa

Bramsche. Der Malteser Hilfsdienst (MHD) startet in Bramsche wieder mit der Ausbildung für Erste Hilfe. Im Juni beginnen die ersten Kurse.

Die Kurse finden in der Gartenstadt-Turnhalle an der Jägerstraße statt, teilt der stellvertretende MHD-Stadtbeauftragte Marc Piwinski mit. Sie seien geeignet für Führerscheinbewerber, Ersthelfer in Betrieben sowie alle Personen, die "ihre K