Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Hesepe dauern an

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt weiterhin nach einem Tötungsdelikt im Mai in Hesepe (Symbolbild).

David Ebener

Bramsche. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen einen 34-jährigen Heseper, der im Mai einen 27-Jährigen getötet haben soll, dauern an. Konkretisiert hat sich derweil der Tatvorwurf.

Der 34-Jähriger war am 10. Mai 2021 auf dem Polizeikommissariat in Bramsche erschienen und hatte von einer leblosen Person in seiner Wohnung berichtet. Der befreundete Mann sei bei einer Auseinandersetzung am Abend zuvor umgekommen. De