Das Naturbad in Vörden erwartet ab dem morgigen Samstag wieder Besucher.

Marcus Alwes

Bramsche/ Rieste/Neuenkirchen-Vörden. Die Badesaison im Raum Bramsche beginnt: Das Strandbad am Dubbelausee/Alfsee in Rieste hat wieder geöffnet, das Freibad Ueffeln machte am Freitagmittag auf, und das Naturbad in Vörden folgt am morgigen Samstag.

„Endlich habt ihr wieder auf!“ und „Ich freue mich so sehr auf´s Wasser!“ war am Freitagmittag im Ueffelner Freibad zu hören, als pünktlich um 12 Uhr die Tore für die Badegäste geöffnet wurden. Bei Sonnenschein und "gefühlt" tropischen Temp