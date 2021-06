Public Viewing auf dem Marktplatz in Bramsche zur Fußball-EM 2021

Während der Fußball-WM 2014 wurde das Public Viewing auf dem Marktplatz in Bramsche sehr gut angenommen - auch wenn das Wetter damals anfangs noch nicht so gut war (Archivbild).

Marcus Alwes

Bramsche. Die Fußball-Europameisterschaft steht kurz bevor. Auf dem Marktplatz in Bramsche soll dazu eine "Fanmeile" mit Public Viewing eingerichtet werden. Organisatoren sind der Billardpalast und das Lokal "Gartenstädter".

Ein Public Viewing in größerem Rahmen hat es in Bramsche erst ein einziges Mal gegeben: 2014 war das, ebenfalls auf dem Marktplatz. Die deutsche Mannschaft feierte nach dem Finalsieg den Weltmeister-Titel – und in Bramsche feierten hun