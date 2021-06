Künftig nur noch 30 km/h auf dem Vogelbaum in Bramsche erlaubt

Wer vom Grünegräser Weg in die Straße "Auf dem Vogelbaum" abbiegt, kann derzeit noch Gas geben, die 30er-Zone endet dort. Das soll sich in Kürze ändern.

Björn Dieckmann

Bramsche. An der Straße „Auf dem Vogelbaum“ in Bramsche gilt in Kürze eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach intensiver Prüfung durch eine Verkehrskommission sei diese Entscheidung nun von der Stadt Bramsche getroffen worden, heißt es in der Mitteilung. An der Straße „Auf dem Vogelbaum“ an der Grenze von Bramsche zu Achmer werde die Temporedu