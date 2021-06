Sommerkultur, Stadtfest, Kirmes: Was 2021 noch in Bramsche stattfindet

Konkret in der Planung ist das Sommerkulturprogramm 2021 in Bramsche. Die zentralen Konzerte sollen dabei wieder am Hasesee stattfinden (Archivbild).

Holger Schulze

Bramsche. Sommerkultur, Stadtfest, Herbstkirmes und verkaufsoffener Sonntag: All das soll 2021 in Bramsche noch stattfinden – wenn auch in den meisten Fällen anders als gewohnt. Das Stadtmarketing gibt einen Überblick über den Stand der Dinge.

"Wir planen vieles, aber alles mit maximaler Flexibilität", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Klaus Sandhaus. Soll heißen: "Was wir auch vorhaben, es steht unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie es zulässt." Derzeit sei bei niedrig