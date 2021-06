Zahl der Corona-Fälle in Bramsche deutlich gestiegen

In Bramsche ist innerhalb von 24 Stunden die Zahl der Corona-Fälle deutlich gestiegen (Symbolbild).

imago images/Ralph Peters

Bramsche. 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es von Dienstag auf Mittwoch (2. Juni 2021) im Landkreis Osnabrück gegeben – elf davon allein in Bramsche. Und auch die Zahl der aktuellen Fälle ist stark gestiegen.

Es gab zwar zuletzt immer mal wieder neu mit dem Coronavirus infizierte Personen in Bramsche, allerdings in geringem Maß. Die Zahl der aktuell mit an Covid-19 erkrankten Menschen sank zudem wie auch im gesamten Landkreis Osnabrück kontinuie