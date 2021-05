Weitere Corona-Teststation entsteht in Engter

Schnelltests werden jetzt auch in Engter angeboten.

Robert Michael/dpa

Engter. In Engter wird es auf dem Gelände der Firma Dallmann an der Heywinkelstraße eine neue Corona-Bürgerteststation geben. Sie startet am Montag.

Auch wenn der Inzidenzwert weiter sinkt und die Testpflicht im Einzelhandel entfallen ist, sei ein weiteres "niedrigschwelliges Test-Angebot für die Arbeitswelt" sehr willkommen, begrüßt Bramsches Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus die