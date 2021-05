Unmut über gefräste Wegerandstreifen auch in Balkum

Bis auf die Baumwurzeln wurden die Seitenränder dieses Wirtschaftswegs in Balkum gefräst, kritisiert ein Leser.

Eva Voß

Balkum. Nachdem Kritik an Mäharbeiten der Stadt an den Straßenrändern geübt wurde, hat sich nun ein weiterer Leser gemeldet, der sich über gefräste Wegerandstreifen ärgert. Manfred Klare vom Betriebshof bezieht Stellung dazu.

Anfang der Woche monierte ein Leser dieser Zeitung, dass die Stadt "viel zu früh" mit dem Mähen der Straßenränder begonnen habe. An der Oberortstraße in Epe etwa seien „gerade erst die ersten Blüten gekommen“, so der Leser. Durch die B