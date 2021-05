Neuer Empfang für Heytex-Besucher in Engter

Einladend wirkt die neue Besucherlounge bei Heytex.

Heytex

Engter. Besucher werden bei der Firma Heytex in Engter jetzt in einer Longe erwartet. Mitarbeiter haben sie im alten Pförtnerhaus in Eigenregie gestaltet.

Das alte Pförtnerhaus war in die Jahre gekommen, zudem hatte laut einer Pressemitteilung des Unternehmens eine neue Besucherregelung mit Registrierungsterminal für Gäste und Warenanlieferung eine Erneuerung notwendig gemacht. Außerdem