Das "Beweisfoto": Die Schwäne auf dem Bramscher Hasesee mit ihren acht Küken.

Jürgen Sostmann

Bramsche. Die Bramscher Schwäne am Hasesee haben achtfachen Nachwuchs. Das beweist ein "Familienfoto", das Jürgen Sostmann gelang.

"Manchmal musst Du als Tierfotograf Glück haben". So kommentiert Jürgen Sostmann seinen Schnappschuss von den Hasesee-Schwänen mit dem frisch geschlüpften Nachwuchs. Der Rentner und ambitionierte Hobbyfotograf bekam die Tiere just an dem Ta