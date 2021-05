Für den Einkauf in Einzelhandelsgeschäften mussten Kunden bislang ein negatives Ergebnis eines Schnelltests vorweisen können. Diese Pflicht entfällt nun, weil der Inzidenzwert im Landkreis Osnabrück unter 50 liegt.

dpa/Robert Michael

Bramsche. Ab Donnerstag, 27. Mai 2021, entfällt die Testpflicht für den Einzelhandel wegen der niedrigen Infektionszahlen im Landkreis Osnabrück. Was heißt das für die Testzentren in Bramsche? Wir haben nachgefragt.

Um in Bramsche einkaufen gehen zu können, sind bislang drei Teststationen eingerichtet worden: In der Turnhalle von Haupt- und Realschule an der Maschstraße, bei Möbel Hardeck und in einem Bus auf dem Münsterplatz. Und diese Angebote sollen