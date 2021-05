Diese beiden Leitpfosten in einem Kurvenbereich wurden bei den Mäharbeiten übersehen.

Ilona Ebenthal

Bramsche. Der Betriebshof Bramsche hat Mitte Mai mit Mäharbeiten an den Straßenrändern begonnen. Manche halten das für zu spät, andere für viel zu früh - wie eine aktuelle Beschwerde gegenüber unserer Redaktion zeigt.

Am 20. Mai war der „Weltbienentag“ der Vereinten Nationen. Frisch gemäht wurden an diesem Tag unter anderem die Seitenstreifen der Oberortstraße in Epe. Hier seien „gerade erst die ersten Blüten gekommen“, berichtet ein Leser, der nicht gen