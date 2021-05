Bramscher Schwäne am Hasesee haben Nachwuchs bekommen

Noch halten sich die Schwäne etwas versteckt in ihrem Biotop. Doch es sollen nun sechs oder sieben Jungtiere geschlüpft sein.

Björn Dieckmann

Bramsche. Es wird jedes Jahr mit Spannung erwartet, nun ist es so weit: Das Schwanenpaar am Hasesee in Bramsche hat Nachwuchs bekommen.

Sechs oder sieben Jungtiere sollen es sein, berichteten Passanten. Noch traut sich die Schwanenfamilie aber offenbar nicht raus zum ersten Ausflug, die Tiere sind im dichten Blattwerk des Biotops schwer auszumachen. Doch immer wieder stehen