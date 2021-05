Das Hasebad soll im Juni für Schwimmkurse geöffnet werden.

Heiner Beinke

Bramsche. In den letzten Wochen vor den Sommerferien will die Stadt Bramsche den Grundschulen Extrazeiten für Schwimmunterricht im Hasebad anbieten. So sollen die coronabedingt ausgefallenen Anfängerkurse nachgeholt werden können.

Die Stadtwerke Bramsche bereiten sich laut einer Pressemitteilung nun neben der anstehenden Freibadsaison im Freibad Ueffeln und am Darnsee auch auf die Wiedereröffnung des Hasebades vor. Nach der derzeit gültigen Corona-Verordnun